Actualidade

O Reading, treinado pelo português José Gomes, assegurou hoje praticamente a manutenção no segundo escalão do futebol inglês, ao empatar em casa a zero com o West Bromwich, na 44.ª jornada.

Com este empate, os 'royals' ficaram na 20.ª posição, seis pontos acima da 'linha de água', com apenas dois encontros por disputar, e com 13 tentos de vantagem na diferença de golos sobre o Rotherham, que é a primeira equipa em zona de despromoção.

O português Nelson Oliveira foi titular no Reading, mas acabou substituído logo aos seis minutos, devido a lesão.