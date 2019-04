Actualidade

O escritor e jornalista Mia Couto considera que "falta muito para a Europa conhecer a diversidade de vozes que vêm de África" e lamentou que, no contexto mundial, a África lusófona seja um "subúrbio do subúrbio".

As declarações do escritor moçambicano foram feitas numa entrevista à agência Efe, no âmbito da festa literária de Saint Jordi, em Barcelona, na qual irá participar.

"A Europa não conhece a literatura africana e, embora a situação já tenha melhorado muito, continuam a ser alguns nomes, em boa parte nigerianos da diáspora, que contam uma certa visão do seu mundo, que é um mundo de mestiçagem, mas creio que ainda falta muito para conhecer o continente linguisticamente mais rico do mundo", afirmou, em vésperas do Dia Mundial do Livro.