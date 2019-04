Actualidade

Vila Nova de Gaia e Vila Nova de Famalicão são palcos quinta-feira, feriado 25 de abril, da apresentação do livro "O rapaz que aprendeu a olhar" do jornalista Vítor Pinto Basto.

A obra procura relatar memórias sobre "o absurdo existencial que foi a ditadura salazarista em Portugal", conforme se lê na descrição sobre o livro que é apresentado às 15:00 horas na Biblioteca Municipal de Gaia, distrito do Porto, e às 21:00 no Museu Bernardino Machado, em Famalicão, distrito de Braga.

"É uma viagem através do olhar de um adolescente que precisou de aprender a olhar para perceber que a realidade que via escondia outras brutais realidades, com gente na cadeia apenas por querer falar e viver em liberdade", descreve o autor.