Benfica e FC Porto, que disputam o primeiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, vão jogar no mesmo dia nas 32.ª e 33.ª jornadas da prova, foi hoje anunciado.

Os dois rivais entram em campo em 04 de maio para a ronda 32, com os 'encarnados' a receberem o Portimonense pelas 18:00, duas horas e meia antes do jogo entre os 'dragões' e o Desportivo das Aves, no Estádio do Dragão.

Numa ronda que arranca com o Moreirense-Rio Ave, em 03 de maio (20:30), e encerra no dia 06, com o Vitória de Setúbal-Boavista (20:15), o Sporting visita o Belenenses pelas 17:30 do dia 05, enquanto o Sporting de Braga visita o Marítimo um dia antes, na luta pelo terceiro lugar.