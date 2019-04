Actualidade

Os polícias angolanos que assistiram, sem impedir, ao linchamento popular de dois assaltantes, sábado em Luanda, atuaram com os padrões de segurança adequados para salvaguardar a sua própria "integridade física", referiu hoje a instituição.

Segundo o intendente Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional (PN) angolana, os agentes presentes no local do linchamento, no Distrito Urbano do Palanca, não recorreram a outras medidas de contenção, como disparos para o ar, para evitar um eventual confronto com a população, que se mostrava "eufórica", e "para salvaguardar a integridade física" dos próprios polícias.

O incidente ocorreu sábado último, na sequência de uma tentativa de assalto a uma vendedora de divisas, Maria Benedito, de 55 anos, baleada na região do abdómen.