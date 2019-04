Idai

Uma conferência de doadores para apoiar Moçambique na reconstrução de infraestruturas e tecido social e económico após o ciclone Idai vai decorrer no final de maio na cidade da Beira, anunciou hoje o Governo.

"Vamos ter no final do mês de maio uma conferência de doadores a realizar na cidade da Beira em que esperamos obter alguns dos recursos que são necessários para o programa de reconstrução", referiu o diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Idai, Francisco Pereira.

Este responsável do Gabinete de Reconstrução Pós-Idai, quadro do Ministério das Obras Públicas, de que já foi vice-ministro, falava em Maputo, capital moçambicana, após a cerimónia em que tomou posse no cargo.