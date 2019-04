Actualidade

O ministro da Cidadania brasileiro, Osmar Terra, anunciou hoje mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, em que a principal alteração é um corte de 98% no teto do valor que pode ser subsidiado por cada projeto cultural.

Anteriormente, o valor máximo era 60 milhões de reais (cerca de 13,5 milhões de euros) e agora, de acordo com as alterações do Governo liderado por Jair Bolsonaro, passará para um milhão de reais (230 mil euros).

"Anunciamos as tão esperadas mudanças na Lei de Incentivo à Cultura. Agora, cada projeto poderá captar no máximo um milhão de reais. Antes esse valor chegava a 60 milhões. Com o mesmo dinheiro, só que melhor distribuído, vamos democratizar o acesso aos recursos, promover a cultura popular e os novos talentos. Chega de dinheiro público financiando artistas famosos", escreveu o ministro na sua página na rede social Facebook.