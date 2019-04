Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram e 24 estão ainda desaparecidas após o desmoronamento de edifícios nas Filipinas na sequência de um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades.

As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite nos escombros de um supermercado que caiu depois do terramoto que danificou edifícios e um aeroporto no norte das Filipinas.

O autarca de Condralito dela Cruz disse que os corpos de quatro vítimas foram retirados do que restava de um supermercado na cidade de Porac, a cerca de 100 quilómetros a noroeste de Manila.