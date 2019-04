PE

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré Costa Cabral, vai hoje à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa falar sobre o Programa de Estabilidade 2019-2023, que o Governo apresentou em 15 de abril.

A audição do CFP sobre o Programa de Estabilidade 2019-2023 decorrerá pelas 16:30 na Assembleia da República.

O CFP não apoiou as previsões do Governo para 2021-2023, constantes no documento, que foi apresentado em 15 de abril, devido à "divergência significativa face às demais", em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e à sua trajetória de aceleração.