O Novo IRA, grupo republicano dissidente que luta pela reunificação da Irlanda, admitiu hoje a responsabilidade pela morte a tiro da jornalista Lyra McKee, nos confrontos em Londonderry, num comunicado citado pelo jornal The Irish News.

O New IRA apresentou "sinceras desculpas ao parceiro de Lyra McKee, família e amigos pela morte", segundo o The Irish News, que escreveu ter recebido um comunicado que continha uma mensagem codificada do grupo.

A jornalista, de 29 anos, foi "tragicamente morta" a tiro na noite de quinta-feira, enquanto "se posicionava ao lado das forças inimigas", justificou o Novo IRA.