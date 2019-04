Actualidade

O grão-duque João do Luxemburgo, que governou o país durante 36 anos, morreu aos 98 anos de idade, anunciou o seu filho Henrique numa mensagem divulgada hoje de manhã.

João do Luxemburgo governou de 1964 a 2000, altura em que abdicou a favor do seu filho Henrique, atual governante do pequeno estado.

"É com grande tristeza que anuncio a morte do meu amado pai que nos deixou em paz e rodeado da sua família", disse numa mensagem o Grão-Duque Henrique, de 64 anos.