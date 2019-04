Actualidade

Portugal registou a terceira maior dívida pública da União Europeia (UE) em 2018, ao atingir 121,5% do produto interno bruto (PIB), divulgou hoje o gabinete de estatísticas comunitário, o Eurostat, que confirmou um défice orçamental de 0,5%.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Eurostat, Portugal era, no final de 2018, um dos 14 Estados-membros da UE com dívida pública superior a 60% do Produto Interno Bruto (PIB), ficando em terceiro lugar a seguir à Grécia (181,1%) e Itália (132,2%).

Neste ano, a dívida pública ascendeu, assim, a 244.906 milhões de euros, o equivalente a 121,5% do PIB.