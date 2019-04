Actualidade

Os deputados da Assembleia Legislativa de Macau rejeitaram hoje a discussão de um projeto de lei do deputado pró-democracia Sulu Sou, no qual defendia um mínimo de dois candidatos nas eleições para chefe do Governo.

A discussão do projeto de lei foi rejeitada com 26 votos contra e quatro a favor.

"O projeto de lei propõe que, sempre que, por qualquer motivo, o número de candidatos a chefe do executivo seja inferior a dois, (...) o processo de propositura se reinicie, até que haja, no mínimo, dois candidatos", pode ler-se na nota justificativa enviada por Sulu Sou à Assembleia Legislativa.