O festival Amplifest, que regressa ao Porto em outubro três anos depois da última edição, anunciou hoje o cartaz completo, contando com nomes repetentes, de Deafheaven a Amenra, e com estreias como Inter Arma e Daughters.

O Amplifest vai realizar-se no Hard Club nos dias 12 e 13 de outubro, tendo ainda no cartaz Author & Punisher, Birds in Row, Bliss Signal, Candura, Emma Ruth Rundle, Gaerea, Ingrina, JK Flesh, Nadja, Portrayal of Guilt, Some Became Hollow Tubes e Touché Amoré.

No dia 09 de abril, a organização do evento tinha anunciado o regresso em 2019, depois de o festival ter ficado em suspenso desde a sexta edição, em 2016, que levou ao Porto os norte-americanos Neurosis.