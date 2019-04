Actualidade

A Câmara do Porto revelou hoje que já assinou contratos para realojar todos os moradores do bairro do Aleixo, pelo que "até 07 ou 08 de maio" as torres vão ser entregues ao fundo imobiliário criado para o demolir.

"Assinámos contratos com todas as pessoas com vista ao realojamento. Até 07 ou 08 de maio estaremos em condições de entregar as torres ao fundo [imobiliário, criado em 2009 com vista à demolição do bairro]. Todos os processos de 89 famílias foram tratados com o maior cuidado desde setembro do ano passado", afirmou o vereador da Habitação, Fernando Paulo, na reunião pública camarária.

O bairro do Aleixo era constituído por cinco torres, das quais restam apenas três, depois de a torre 5 ter sido demolida em 2011 e a torre 4 em 2013, no último mandato do social-democrata Rui Rio e no âmbito do fundo imobiliário que ficará com os terrenos para construção.