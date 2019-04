Actualidade

O endividamento do setor não financeiro aumentou 1,7 mil milhões de euros em fevereiro, face a janeiro, para 723 mil milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Dos 723 mil milhões de euros registados em fevereiro, 322,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 400,6 mil milhões de euros ao setor privado.

"Este aumento resultou do incremento de 0,9 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,8 mil milhões de euros no endividamento do setor privado", sinaliza o BdP.