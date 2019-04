Actualidade

A Comissão Europeia assegurou hoje, a propósito do assassinato da jovem repórter irlandesa Lyra McKee, enquanto fazia a cobertura de confrontos em Londonderry, que "as mortes de jornalistas nunca vão ser esquecidas" na União Europeia (UE).

"As mortes de jornalistas nunca vão ser esquecidas. A nossa União [Europeia] é regida pela liberdade democrática e pelo Estado de direito e os jornalistas, com o seu trabalho, são centrais para o respeito destes valores", frisou a porta-voz do executivo comunitário Mina Andreeva.

Falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, a responsável condenou, em nome da instituição, "tamanha violência e os seus contornos".