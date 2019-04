Sri Lanka/Ataques

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria dos atentados suicidas no Sri Lanka contra igrejas e hotéis de luxo, que causaram no domingo a morte de mais de 300 pessoas.

"Os executores do ataque que teve como objetivo os cidadãos dos países da coligação e cristãos [realizado] anteontem [no domingo] são combatentes do Estado Islâmico", afirmou em comunicado uma fonte próxima dos 'jihadistas' citada pela agência Amaq, órgão de propaganda do grupo extremista.

A reivindicação não pôde ser confirmada e o grupo jihadista não divulgou qualquer vídeo dos atacantes a prometer lealdade ao Estado Islâmico.