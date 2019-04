Actualidade

A escritora uruguaia Ida Vitale recebeu hoje em Madrid o Prémio Miguel de Cervantes 2018, numa cerimónia em que destacou a inspiração de D. Quixote de la Mancha, cuja loucura considerou ser um "frenesim poético".

O maior galardão da literatura espanhola foi entregue a esta poetisa, tradutora e ensaísta de 95 anos pelo rei Felipe VI.

"Muitas vezes o que chamamos a loucura do Quixote poderia ser vista como a irrupção de um frenesim poético, não sublinhado como tal por Cervantes, um novelista que tinha um respeito particular pela poesia", disse Ida Vitale, na cerimónia de entrega do prémio.