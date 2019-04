Actualidade

A ministra da Saúde considera uma "suspeição intolerável" dar a entender que houve eliminação de doentes das listas de espera para consultas ou cirurgias e que foram usados mecanismos para mascarar os números.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do relatório conhecido na semana passada sobre os sistemas de gestão das listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS), Marta Temido repudiou "veementemente" que tenha havido doentes apagados ou eliminados das listas de espera "com uma intenção fraudulenta".