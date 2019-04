Actualidade

A Sociedade Voz do Operário, o Teatro de Almada, a presidente do Conselho Português para os Refugiados e o arquiteto Carrilho da Graça estão entre as personalidades e instituições agraciadas na segunda-feira pelo Presidente da República.

Na cerimónia de agraciamentos que teve lugar na segunda-feira no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu nove personalidades e duas instituições, uma das quais a Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário, que completa 136 anos, condecorada como Membro Honorário da Ordem da Liberdade, segundo informação disponível na página oficial da presidência da República.

O Presidente da República já tinha anunciado em março a intenção de condecorar esta instituição que, "ao lutar pela libertação dos operários, primeiro, depois das classes trabalhadoras em geral, e dos cidadãos portugueses, ao lutar pela educação e pela cultura, lutou pela liberdade em Portugal".