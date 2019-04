Fake News

A plataforma Facebook bloqueou, em março, mais de 600 mil anúncios na União Europeia (UE) por os considerar "enganosos", enquanto a Google atuou contra mais de 10 mil anunciantes por deturpação da informação, foi hoje anunciado.

Os dados constam do relatório referente à atuação, em março, das empresas signatárias do código de conduta europeu contra as notícias falsas ('fake news'), hoje divulgado pela Comissão Europeia, que realçou "o compromisso" destas plataformas para evitar a desinformação nas eleições europeias, marcadas para final de maio.

Segundo o relatório, no mês passado "o Facebook melhorou a monitorização dos anúncios", tendo atuado "em mais de 600 mil anúncios na UE que foram considerados como problemáticos" por incluírem "conteúdos de baixa qualidade, disruptivos, enganosos ou falsos".