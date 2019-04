Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) emitiu hoje parecer favorável à Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 2020-2030, mas com a condição deste instrumento "ser igual para todo o território nacional".

A ANMP espera "um aperfeiçoamento" do documento do Governo "para garantir que a estratégia é para todo o território nacional", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da ANMP, Manuel Machado, no final da reunião do Conselho Diretivo desta estrutura.

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, vincou, "são áreas importantes, territórios com problemas específicos e de grande impacto, mas a Associação Nacional de Municípios insiste que Portugal seja olhado como um todo, que tem problemas nestas metrópoles como também tem problemas noutras partes do território".