Actualidade

O Programa Cultura, apoiado pelo mecanismo financeiro EEA Grants, vai investir 4,39 milhões de euros na área do património cultural, e 3,27 milhões de euros nas artes, anunciou hoje a Direção Geral do Património Cultural, em Lisboa.

Estes investimentos fazem parte de um valor global de 10,58 milhões de euros disponíveis no programa hoje anunciado durante a cerimónia de assinatura, que contou com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, da diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, e dos representantes do mecanismo financeiro.

"É um mecanismo muito relevante que vai permitir alocar investimentos com uma dimensão importante para fortalecer o investimento público necessário na cultura", disse a ministra, na cerimónia.