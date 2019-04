Actualidade

Luís Amado e Jorge Tomé, ex responsáveis da administração do Banif, defenderem hoje em tribunal que se a instituição tivesse recusado o crédito aos principais acionistas teria posto em risco a recapitalização do banco.

"Para salvar o banco era preciso salvar o grupo [Rentipar]", defendeu hoje no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, Luis Amado, que entre 2012 e 2015 exerceu o cargo de presidente do Conselho de Administração do Banif.

Ouvido como testemunha no julgamento do recurso de três ex-membros do Conselho Fiscal do Banif às coimas aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP) em julho de 2018, o ex-presidente da instituição admitiu ter conhecimento de que "existia um problema de exposição excessiva" relativamente aos créditos da instituição que ultrapassavam o limite de 10%, violando, alegadamente, a legislação e as recomendações do BdP.