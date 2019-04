Actualidade

Dois dos jovens ambientalistas que interromperem o discurso de António Costa no jantar comemorativo do 46.º aniversário do PS, na segunda-feira, fizeram antes do incidente breves entrevistas aos candidatos socialistas às europeias Margarida Marques e Carlos Zorrinho.

"Um rapaz com o gravador do telemóvel e uma rapariga com uma máquina fotográfica fizeram-me perguntas sobre o que defendia o PS em matéria de alterações climáticas. Com base no nosso manifesto, procurei demonstrar-lhes que era uma das nossas grandes prioridades", disse à agência Lusa Margarida Marques.

Idêntica entrevista, de acordo com a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus, terá sido também feita logo no início do jantar ao eurodeputado socialista Carlos Zorrinho.