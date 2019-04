Actualidade

O grupo The Fladgate Partnership (TFP) anunciou hoje que declarou 2017 ano vintage para os seus vinhos do Porto, que são comercializados com as marcas Taylor's, Fonseca, Krohn e Croft.

"É a primeira vez que há declaração vintage em dois anos consecutivos", disse à agência Lusa fonte daquele grupo, precisando que pelo menos "nos últimos cem anos não há qualquer registo" de uma tal decisão.

O grupo informa ainda que irá engarrafar o Taylor's Vargellas Vinhas Velhas 2017, "um muito raro Vintage" produzido com uvas oriundas de vinhas plantadas em 1927 da Quinta das Vargellas", em S. João da Pesqueira.