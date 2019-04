Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou hoje que Bruno Lage se manterá como treinador de futebol das 'águias' e que "tudo o Benfica irá fazer" para manter os jovens do plantel principal.

"Independentemente do que se suceder, tenho a certeza que Bruno Lage será o treinador na próxima época. Vou bater-me até às últimas consequências para não sair nenhum jogador do Benfica este ano e nos próximos, se for possível", afirmou.

À margem da cerimónia de inauguração da Associação Internacional dos Museus Desportivos (ISMA), Luís Filipe Vieira garantiu que o Seixal "será sempre a prioridade" e aponta para um título europeu com base na formação dos 'encarnados'.