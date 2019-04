Actualidade

Dino D' Santiago, 2manydjs, Bonga e os Capitão Fausto são alguns dos nomes que vão atuar na Queima das Fitas de Coimbra, que vai decorrer de 03 a 10 de maio, anunciou hoje a organização.

Em 03 de maio, um dia depois da realização da Serenata Monumental na Sé Velha, arrancam as noites na Praça da Canção, apenas com nomes da editora portuguesa Think Music: ProfJam, Mike El Nite e SippinPurpp & Yuzi.

No dia seguinte, atua o cantor angolano Bonga e o grupo Expensive Soul, e, em 05 de maio, sobe ao palco Quim Barreiros, como é hábito no dia de cortejo.