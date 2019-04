Actualidade

O BCP vai propor em assembleia-geral de acionistas a devolução de cerca de 12,6 milhões de euros aos trabalhadores, bem como o pagamento de dividendos de 0,002 euros por ação, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "com base nos resultados consolidados relativos ao exercício de 2018", o banco vai propor à assembleia geral "a distribuição de resultados no montante de 12.587.009,00 euros pelos colaboradores, no âmbito do processo de compensação pela redução de salários acordada ao abrigo do acordo coletivo de trabalho, conforme redação publicada em 29 de março de 2014".

O banco liderado por Miguel Maya revelou ainda que propõe à assembleia geral "a distribuição de um dividendo de Euro0,002 por ação".