Actualidade

O presidente do Benfica disse hoje que "não há espaço para perder a corrida" do título e que o encontro com o Sporting de Braga, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, é encarado "como uma final".

"O próximo jogo vai ser sempre o mais difícil. À medida que termina a época, não há espaço para perder a corrida. Vamos enfrentar este jogo como uma final", assegurou Luís Filipe Vieira.

O líder das 'águias' elogiou o próximo adversário do Benfica, mas espera que o clube da Luz saia de Braga, no domingo, com a vitória.