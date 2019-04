Actualidade

O cineasta Manuel Carvalheiro, autor da curta-metragem "Amores da Salazar", com Io Apolloni, morreu no domingo, aos 68 anos, disse hoje à Lusa a filha do cineasta.

Manuel Carvalheiro, que foi ensaísta, cronista e crítico de cinema, colaborou com o Diário de Lisboa, O Século, jornal República, Seara Nova e Cahiers du Cinéma, entre outras publicações literárias, e escreveu, em 1989, "As Mutações do Cinema no Tempo do Vídeo".

Em 1981, dirigiu "Abecedário", uma entrevista ao realizador brasileiro Glauber Rocha (1937-1981), uma obra recorrentemente citada em estudos sobre o protagonista do Cinema Novo no Brasil.