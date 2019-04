Actualidade

A atriz Ana Bola junta-se a José Pedro Gomes para interpretar a personagem Odete, mulher de Zezé, na peça "Casal da Treta", que tem estreia marcada para dia 25 de abril, no Teatro Villaret, em Lisboa.

O "Casal da Treta", peça escrita por Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins, marca a estreia de Odete (Détinha), a mulher de Zezé, que se junta a ele para falarem sem tabu de várias temáticas que vão desde "os estafermos dos filhos, o bairro, o poliamor, a 'prótese' da próstata e o 'forno' uterino", explica a produção em nota de imprensa.

Este espetáculo traz como novidade a presença da figura feminina e a igualdade de géneros, algo que não aparecia nas peças anteriores - "Conversas da treta" e "Filho da treta" - em que todas as personagens eram masculinas, dando agora a conhecer o "lado machista do Zezé, do qual não se tinha tanta visão, e que é também um alerta neste momento", adiantou a encenadora Sónia Aragão, em entrevista aos jornalistas, presentes no ensaio de imprensa, hoje realizado.