Actualidade

Samora Machel Júnior, filho do primeiro Presidente moçambicano, Samora Machel, exigiu que a Frelimo, partido no poder, abra um processo disciplinar contra o presidente da organização e chefe de Estado, Filipe Nyusi, por alegada violação dos estatutos.

"Deve ser instaurado um processo disciplinar ao camarada presidente [da Frelimo] e ao secretário-geral [Roque Silva] por desrespeito aos mais elementares valores da Frelimo", afirma Samora Machel Júnior, membro do Comité Central do partido no poder.

A posição de Samora Machel Júnior está expressa na sua defesa, a que a Lusa teve acesso, à nota de acusação formulada pelo Comité de Verificação do Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).