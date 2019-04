Actualidade

Deputados brasileiros, de vários quadrantes políticos, divergiram hoje nas reações à redução da pena de prisão do ex-Presidente Lula da Silva, decidida por unanimidade na terça-feira por quatro juízes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A líder do Governo brasileiro no Congresso Nacional, deputada Joice Hasselmann, criticou a decisão dos juízes do STJ, afirmando que o projeto anticrime, proposto pelo atual ministro da Justiça, Sergio Moro, será a "saída para acabar com a impunidade" no país sul-americano.

"O STJ vai mesmo reduzir a pena do criminoso e Lula poderá passar para o regime semiaberto. Lula vai para casa ainda em 2019. O Pacote AntiCrime é a saída para acabar com a impunidade", escreveu a deputada na rede social Twitter.