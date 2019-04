Venezuela

A Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição é maioritária, aprovou terça-feira um acordo no qual se insta as Forças Armadas (FA) a promover a entrega voluntária de armas e a desarmar as milícias.

No texto do "Acordo sobre ação nacional para o desarmamento" lê-se que é "urgente" a recuperação efetiva de armas de fogo ilícitas, através de uma ação nacional de desarmamento e que se deve "instar as FAV e as outras instituições do Estado a promover (...) a entrega voluntária de armas de fogo e munições em situação de ilegalidade".

No documento explica-se que a entrega voluntária de armas deve ter lugar "sem detrimento dos procedimentos urgentes e necessários que deverão realizar-se para conseguir o desarme forçado de grupos armados à margem da lei".