Actualidade

A ONU revelou hoje que as tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs nos primeiros três meses do ano.

Esta é a primeira vez que o registo das mortes causadas pelo Governo e pelos seus aliados superam as dos seus inimigos, segundo a ONU.

Ainda assim, foram os talibãs os responsáveis pela maioria de civis mortos e feridos, segundo o relatório da missão da ONU no Afeganistão, que foi divulgado em Cabul.