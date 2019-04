Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, elogiou hoje a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota", reafirmando o compromisso do país com a visão internacional de Pequim, durante uma cerimónia de assinatura de vários acordos com o seu homólogo.

O líder moçambicano afirmou estar disposto a desempenhar um "papel ativo" na construção da "Uma Faixa, Uma Rota" na África subsaariana.

O projeto chinês é "muito importante" para Moçambique e para o continente africano e "beneficia" o desenvolvimento sustentável e o crescimento da economia mundial, realçou Nyusi.