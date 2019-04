Liga dos Campeões de futsal

O Sporting está de regresso à fase final da Liga dos Campeões de futsal e não esconde a esperança de atingir finalmente o cetro europeu da modalidade, depois de sair derrotado da final nas últimas duas épocas.

Para esta temporada, a esperança da equipa portuguesa renova-se na Almaty Arena, no Cazaquistão, que acolhe entre sexta-feira e domingo a 'final four' da competição, na qual estão também presentes o anfitrião Kairat Almaty e os espanhóis do FC Barcelona e do Inter Movistar, atuais bicampeões europeus que contam com o internacional português Ricardinho.

Os 'leões' são mesmo o único dos quatro finalistas que nunca venceram este título. É nessa condição que detêm igualmente o registo de mais finais perdidas na maior prova europeia de clubes, com três desaires (2010/11, 2016/17 e 2017/18) desde 2002, ano que marca o arranque oficial da competição.