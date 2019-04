Moçambique/Dívidas

A procuradora-geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, disse hoje que os EUA não responderam aos pedidos de informação no âmbito das chamadas dívidas ocultas, apesar de parte das transações terem sido feitas no território norte-americano.

"Quanto aos Estados Unidos da América, não obstante a articulação estabelecida com as autoridades daquele país, não obtivemos respostas aos quesitos formulados nas cartas rogatórias", declarou Beatriz Buchili, quando prestava, na Assembleia da República, informações sobre a atividade da Procuradoria-Geral da República de 2018.

As autoridades de Moçambique e do Estados Unidos estão a investigar, em processos paralelos, o caso das dívidas ocultas e fizeram pedidos de extradição separados do antigo ministro das Finanças Manuel Chang, que se encontra na África do Sul.