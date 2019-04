Actualidade

Braga, Lisboa e Porto recebem esta semana o projeto "Sente-me, Ouve-me, Vê-me", no âmbito da BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas, uma homenagem à artista plástica Helena Almeida que junta alunos de três instituições de ensino de música daquelas cidades.

"Sente-me, Ouve-me, Vê-me" (1979-1980) é o título de uma das obras fundamentais de Helena Almeida, que morreu em setembro do ano passado, constituída por uma peça sonora e duas séries de imagens fotográficas, e o nome escolhido para o projeto do programa educativo da BoCA, que é apresentado na sexta-feira, em Braga, no domingo, no Porto, e, na segunda-feira, em Lisboa.

"Interessa-me sempre que a programação tenha diferentes mecanismos de juntar as três cidades, a programação artística, mas também que esse mecanismo esteja refletido no programa educativo", disse o diretor artístico da bienal, John Romão, em declarações à Lusa, explicando que o projeto "surgiu no início de 2018, quando se definiram as três cidades da bienal".