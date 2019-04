Actualidade

O secretário-geral do partido equato-guineense Convergência para a Democracia Social (CPDS), Andres Esono Ondo, preso dia 11 no Chade, foi libertado e está a caminho de Malabo, disseram fontes policiais e familiares à agência de notícias francesa AFP.

"Libertámos o opositor equato-guineense, que decidiu regressar a casa em Malabo, e já apanhou o voo desta manhã para Douala", disse uma fonte policial chadiana à AFP.

Esono Ondo foi detido a caminho do congresso do principal partido da oposição do Chade, a União Nacional para a Democracia e a Renovação (UNDR), na província de Guera, no centro do país.