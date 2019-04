PR/China

O deputado do Partido PAN-Pessoas-Animais-Natureza decidiu não integrar a comitiva da visita de Estado do Presidente da República à China, por ser um país com um regime autoritário, de "constantes restrições à liberdade" e "violação dos direitos humanos".

"André Silva não integra a comitiva da visita de Estado do Presidente da República, em coerência com as posições críticas que o PAN tem assumido em relação ao regime autoritário chinês, de partido único, onde são constantes as restrições à liberdade e a violação dos direitos humanos, num país onde não existe liberdade de imprensa", refere o PAN em nota enviada à Lusa.

O partido invoca também a "invasão e a violenta ocupação do Tibete pela China, marcada pela repressão, prisão, desaparecimentos, tortura e assassinatos infligidos ao povo tibetano".