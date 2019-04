Actualidade

Investigadores do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve (UAlg) participaram na descoberta de uma proteína que pode levar a novos tratamentos contra diversos tipos de tumores, anunciou hoje a universidade.

Em comunicado, a UAlg adianta que a equipa, liderada por Patrícia Madureira, descobriu que a proteína anexina A2 (ANXA2) desempenha um papel importante na regulação de uma das principais vias de sinalização celular - a via PI3K/AKT - envolvida no desenvolvimento e promoção de diversos tipos de tumores.

Segundo os investigadores, a pesquisa permite desvendar novos mecanismos moleculares e celulares que regulam as células cancerígenas, uma vez que a via PI3K/AKT se encontra hiperativa numa grande variedade de tumores, como o cancro da mama, do pulmão, do cólon, melanoma e o glioblastoma (o mais mortífero tumor cerebral).