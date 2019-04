Actualidade

A criação de novas freguesias depende de terem, pelo menos, 1.150 eleitores e 2% de área do território no município, no âmbito de um futuro processo de reorganização administrativa, segundo a proposta de lei do Governo.

Na proposta de lei que define o regime jurídico de criação de freguesias, a nova autarquia terá de possuir um "número de eleitores igual ou superior a 2% dos eleitores do respetivo município, não podendo ser inferior a 1.150 eleitores por freguesia".

"A área da freguesia não pode ser inferior a 2% nem superior a 20% da área do respetivo município", refere-se no documento a que a agência Lusa teve hoje acesso.