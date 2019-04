Actualidade

O secretário de Estado das Autarquias Locais afirmou hoje que a proposta de lei do Governo para criação de novas freguesias "é um documento de trabalho", que visa procurar "amplo consenso" com autarquias e no parlamento.

"É um documento de trabalho, que pretende encontrar um consenso com a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, tal como tem vindo a ser feito com o processo de descentralização", disse à agência Lusa Carlos Miguel.

O governante salientou que a proposta de lei "está longe de estar acabada" e deverá ser trabalhada para se procurar um "amplo consenso", antes de ser aprovada em Conselho de Ministros e enviada para a Assembleia da República.