Vingadores: Endgame

Já com algumas sessões esta quarta-feira e estreia nacional na quinta, Endgame não tira um coelho da cartola, seguindo um rumo lógico até ao final. Um filme que deverá agradar aos fãs do UCM

Não terá sido por acaso que em Portugal se preferiu manter o título do último Vingadores na versão original. A tradução no Brasil - Ultimato - faz muito menos sentido depois de efetivamente se ver o filme - o que o Destak já fez esta quarta de manhã. Porque o 22º capítulo do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é muito mais do que isso.

Endgame é um fechar de ciclo, como já se esperava. Embora a chamada fase 3 só termine com o segundo filme do Homem-Aranha, é impossível não sair da sala de cinema após Endgame com uma sensação de closure - a melhor palavra em português será mesmo cessação. A própria Marvel parece salientar esse facto: pela primeira vez, não há cena pós-crédito a levantar a ponta do véu sobre o que se segue.

A forma como o filme termina poderá não ser unânime - dificilmente seria - mas é verosímil e lógica. O que revela um grande feito: escapar à tentação de inventar qualquer coisa que depois não faria sentido. Sobretudo consegue deixar resolvida (para o bem ou para o mal) a história de cada um dos seis heróis principais: as suas angústias, incertezas, a determinação que marcou o caminho de cada um e que influenciou a forma como contribuíram para o grupo e para os seus (in)sucessos.

E isto ao mesmo tempo que deixa caminho aberto para as personagens a quem já se sabe que o futuro pertence - Homem-Aranha (que até já tem trailer para o filme que estreia em julho), Doutor Estranho, Black Panther ou Guardiões da Galáxia têm sequelas anunciadas. E convém relembrar que o UCM será inevitavelmente revolucionado depois de a Disney ter comprado em março a 21st Century Fox, estúdio com os direitos dos X-Men, por exemplo.

Tempo para processar

Ao contrário de, que quase chega a ser esquizofrénico com tantos pontos e locais de ação,é mais lento (mas não aborrecido), dando maior espaço e tempo de interpretação aos atores. Os trailers já tinham dado essa indicação e não enganaram ninguém: este filme é como quando perdemos uns minutos a olhar para um álbum de fotografias antes de um evento importante ou quando decidimos seguir um novo rumo.

Os críticos dirão que é lamechas, mas as pitadas de humor continuam a marcar presença. Sem incorrer no risco de revelar spoilers, é seguro dizer que Thanos não é o protagonista desta vez, com os holofotes a virarem-se de novo para o sexteto revelado na fase 1: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Gavião e Viúva Vermelha.

Com todo o sofrimento acumulado, seria impossível não haver várias cenas que apelam à lágrima - o melhor será mesmo levar um maço de lenços e, já agora, ir ao WC antes do filme, que demora três horas. Mas toda a narrativa acaba por funcionar como um rio: a força da corrente é muito mais percetível quando se conhece cada um dos afluentes.

Dito de outra forma, ao contrário de outros filmes do UCM que valiam só por si, permitindo a dispensa do visionamento prévio de cada um dos seus antecessores, Endgame tem um cordão umbilical a cada um dos seus 21 precedentes. Vê-lo sem ter em atenção o que se passou antes fará com que se perca muito do seu sentido.