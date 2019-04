Actualidade

O programa de regularização dos precários do Estado, que será discutido no parlamento na sexta-feira, arrancou em 2017, mas os prazos para a sua conclusão derraparam várias vezes, tendo metade dos processos obtido 'luz verde' do Governo.

Os atrasos e as dificuldades de aplicação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) deverão ser das principais questões apontadas pelos deputados durante o debate de sexta-feira na Assembleia da República, onde membros do Governo respondem sobre o tema.

O PREVPAP arrancou com a entrega dos requerimentos de mais de 30 mil precários da administração central e do Setor Empresarial do Estado (SEE) em junho de 2017, com um prolongamento do prazo em novembro, tendo a lei entrado em vigor em janeiro de 2018.