Actualidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) saudou o alargamento do estatuto do estudante atleta do ensino superior a federados, publicado hoje em Diário da República.

O estatuto do estudante atleta do ensino superior foi alargado a desportistas federados e provenientes do desporto escolar, de acordo com a legislação hoje publicada em Diário da República.

O decreto-lei estabelece um quadro legal e regulamentar de apoio aos estudantes atletas, para melhorar a conciliação de estudos, treinos e competições, no quadro do desporto universitário e federado.