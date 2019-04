Actualidade

Os acionistas da EDP aprovaram hoje em assembleia-geral as contas de 2018 e a aplicação de resultados com 99,8% dos votos ambos, estando representada na reunião 65,18% do capital acionista da elétrica liderada por António Mexia.

Em causa estão os primeiros dois pontos da ordem de trabalhos da reunião anual, que começou pelas 15:15, isto é, a deliberação sobre as contas de 2018, ano em que o lucro caiu 53% para os 519 milhões de euros, e a aplicação dos resultados, que mantém o dividendo dos acionistas nos 19 cêntimos.

Os acionistas aprovaram, com 99,5% do capital presente, a prestação do conselho de administração executivo, liderado por António Mexia, e com 99,41% presente a do Conselho Geral e de Supervisão, que é há um ano presidido por Luís Amado.